Campo Mourão confirma 1º caso de intoxicação por Metanol e Saúde reforça fiscalização

O hospital Santa Casa confirmou nesta quarta-feira (8), o primeiro caso de intoxicação por Metanol em Campo Mourão. O paciente, um jovem de 20 anos, já recebeu alta hospitalar e está sendo acompanhado pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Mesmo quando o caso ainda estava sob suspeita a Secretaria Municipal de Saúde intensificou a fiscalização nos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. A ação tem o apoio do Procon e da Polícia Civil, com foco na segurança e proteção da população.

O atendimento ao paciente foi iniciado pelo Pronto Atendimento do Lar Paraná, onde ele deu entrada com sintomas de intoxicação. Segundo o relato do jovem, os sintomas começaram após ter ingerido bebidas destiladas (vodka e gim) em um bar da cidade. A equipe da unidade manteve contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), realizou exames laboratoriais, coleta de gasometria e eletrocardiograma seriado, além de iniciar o tratamento conforme as orientações técnicas.

Durante todo o atendimento, o paciente permaneceu monitorado, hidratado e medicado. Com o agravamento do quadro clínico, foi transferido para o Hospital Santa Casa, onde recebeu o tratamento indicado para o caso e já teve alta.

“Estamos atuando de forma integrada para garantir que a população esteja protegida e que nossas unidades estejam prontas para atender possíveis ocorrências”, disse a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.