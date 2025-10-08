Empreende Week segue hoje com programação variada

Dezenas de eventos para públicos variados, pela manhã, tarde e noite, marcam nesta quarta-feira (8/10) o terceiro dia do Empreende Week, em Campo Mourão. Toda a programação é gratuita e a programação acontece nas dependências do Mourão Garden Eventos, na saída para Maringá.

A partir das 9 horas será realizado o III Setorial Smart Cities by Ipplan, com a programação incluindo: Cidades inteligentes e a nova gestão pública (9h15min), apresentação de case de Cidade Inteligente (10 horas), Indicadores e o processo de decisão na gestão pública (11 horas), debate com prefeitos sobre cidade inteligente e a nova gestão pública (11h30min).

Atividades também estão agendadas para o Espaço C&T by Centro de Inovação: 8h30min – Soluções Criativas (com Rafaelle Bonzanini), 10 horas – Biodigestor (com Maria Cristina Rodrigues Halmeman), 10h25min – Amido nas indústrias de cerveja e destilados (com Manuel Salvador Vicente Plata Oviedo); 10h45min – Manejo do silício (com Gustavo Soares).

A programação da manhã inclui ainda o Ideathon Instituto Integrado-Sanepar (a partir das 8 horas e que vai se estender a tarde), Empreende Mulher (8h10min – O poder da saúde emocional – empreendedorismo e produtividade by mulheres emocionalmente maravilhosas), Feirão do Emprego e Estágio by IEL, exposição de startups, etc.

TARDE

O II Startup Moment by Educere, a partir das 14 horas, na Arena Ecossistema, é uma das atrações da tarde. A programação inclui: 14h10min – Palestra: A arte de ser criativo (com Priscila Beatriz Carneiro); 14h50min – Palestra: Empreendedor – Desafios e Resultados (com Jackson Bisi); 15h30minn – Case Metaltechene – O papel do Ecossistema no desenvolvimento de um novo negócio (com Wellington Vitti); 15h45min – palestra: Empreender sem alma? Esquece – como viver seu negócio sem morrer dentro (com Renato Ribeiro);16h30min – Banca final di Garage/Empreendemove by Sebrae e Idea5.

No Espaço Futuro será realizada oficina para estudantes “Caminhos para a aprendizagem significativa no Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola”, com Edinalva Oliveira (13h30min) e Oficina dos Sonhos by Sebrae (15h10min). Já no Espaço C&T by Centro de Inovação será desenvolvida a seguinte programação: 13h30min – Biofertilizantes (com José Hilton Bernardino de Araújo); 14 horas – Centro de Inovação (com André Monteiro e Rafael Lima); 14h30min – CCDSIAA – Centro de Competência de Desenvolvimento de Software e Inteligência Artificial (com Igor Scaliante Wiese); 19h15min – Apresentação do ICB (com Alexandra Andrade Cardoso).

Outras atividades: Empreende Games by Acicam Jovem (a partir das 13h50min); Passa e Repassa e apresentação de projetos Educere (a partir das 15 horas), exposição de startups, Feirão do Emprego e Estágio by IEL e ensaio aberto do Corpo de Baile da Secretaria Municipal da Cultura.

NOITE

Para o período da noite está programado o III Empreende Mulher: 19h45min – Talk show “O que ninguém conta sobre empreender – saúde mental, performance e marketing” (com Tthamara Marcacini, Ana Paula Pavelski e Nicoly Lopes – Câmara da Mulher Empreendedora/Cmeg); 20h40min – “Entre Elas – Bate-papo com lideres que transformam” (com Aline Isolani, Ruth de Godoy Machado, Larissa Gallassini, Ana Cristina Gonzáles Sanches e Fabíola Casoto – Acicam Mulher).

No palco cultural será realizado o Momento Pinto f Science Campo Mourão by Idea5 (19 horas), Show com a Banda Cigarro Mata (21 horas) e show Poeta Loko (22 horas).