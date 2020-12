Campo Mourão chega a 64 óbitos pela covid-19

Mais um paciente internado com a covid-19 no hospital Santa Casa de Campo Mourão faleceu nesta terça-feira (29). Agora são 64 as mortes pela doença no município.

A vítima, um homem de 44 anos, que estava internado desde o dia 15 de dezembro na UTI e que sofria de outras comorbidades.

Nessa terça-feira, Campo Mourão registrou mais 31 casos de coronavírus, porém, os suspeitos caíram para 116. A Santa Casa mantém 29 pessoas internadas na ala covid, sendo 17 na UTI e 12 na enfermaria. Os 12 leitos destinados ao SUS estão ocupados.

Com mais essa morte em Campo Mourão, sobe para 175 os óbitos pela doença na Comcam. O total de casos é de 8.546, dos quais 3.252 são em Campo Mourão.