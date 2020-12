Comércio lojista fechado no sábado em Campo Mourão

No próximo sábado (dia 2), as lojas de Campo Mourão que funcionaram em horário especial no período que antecedeu o Natal, permanecerão fechadas, como compensação aos comerciários. O recesso está estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) em vigor, firmada entre o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindecam).

O atendimento no comércio mourãoense volta ao normal na próxima segunda-feira (dia 4 de janeiro). Também nos dias 15 e 16 de fevereiro (carnaval), o comércio de Campo Mourão permanecerá fechado como compensação aos comerciários.

SORTEIO

O sorteio do veículo Renault Kwid zero quilômetro, da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), será no dia 8 de janeiro, às 16 horas, em evento aberto ao público que vai acontecer na praça São José.