Campanha Setembro Amarelo vai alertar sobre prevenção do suicídio em CM

O mês de setembro é dedicado a sensibilizar a sociedade em geral sobre a prevenção ao suicídio através da campanha nacional “Setembro Amarelo”. Criada em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina, hoje é reconhecida como o maior movimento mundial sobre esse tema.

Em Campo Mourão a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), programou algumas ações, com abertura na próxima segunda-feira, dia 1º, às 9 horas, no Paço Municipal. Faixas confeccionadas pelos pacientes dos CAPs serão colocadas em espaços públicos e instituições parceiras da saúde mental no município.

Durante o mês serão realizadas ações de prevenção, como roda de conversa com familiares no CAPS II (dia 19); palestra com profissionais do CAPS-AD na UTFPR, Ampara e SIPAT da Pedreira Itaipu; palestra do CAPS Infanto Juvenil dias 8 e 10 no CIEE, no Centro da Juventude (dia 22) e para funcionários da Santa Casa. No dia 23, palestra no CRAS Central.

O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas todo o mês é dedicado a ações de sensibilização, diálogo e acolhimento. A cor amarela simboliza a luz, a vida e a esperança e lembra que é preciso enxergar e acolher a dor invisível que tantas pessoas carregam.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o suicídio está entre as principais causas de morte em jovens de 15 a 29 anos no mundo. Em Campo Mourão, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de serviços que oferecem apoio especializado às pessoas em sofrimento psíquico: o CAPS II, o CAPS AD, o CAPSi e o Ambulatório de Saúde Mental.

Além disso, todas as Unidades Básicas de Saúde estão aptas para realizar atendimentos voltados aos cuidados básicos relacionados à saúde mental, garantindo acesso e acolhimento em toda a rede de atenção. A mensagem central da campanha é: você não está sozinho e pedir ajuda é um ato de coragem.