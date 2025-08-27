XXX Torneio de Futebol Suíço e Costelão Beneficente reuniu cerca de 4 mil pessoas

A XXX edição Torneio de Futebol Suíço e Costelão Beneficente, promovida pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão (AEACM), foi considerada um sucesso, no último domingo.

O evento filantrópico movimentou cerca de 4 mil pessoas. Nesta edição serão beneficiadas a Fazenda da Esperança, Lar Dona Jacira, Lar Dom Bosco e Lar Miriã. Nos próximos dias a AEACM fará a prestação de contas com a entrega dos cheques para as entidades.

Além do suculento costelão, o torneio envolveu várias equipes em três categorias: livre para pessoas de 30 anos acima; master: 40 anos acima e veterano: 50 anos acima.

A premiação foi em troféu e medalha para primeiro e segundo colocados. Também teve troféu de melhor goleiro e melhor jogador de linha em todas as categorias.

CONFIRA OS VENCEDORES

Categoria + 50

Campeão: Hotel São Paulo/Mourão ambiental

Vice: Arcam

Melhor jogador: Elói – hotel São paulo

Melhor goleiro: Valmir ferreira- hotel São Paulo

Categoria 40 +

Campeão: Oriagro/associação Aníbal Khury

Vice: Izamar

Melhor jogador – Si Veríssimo – Oriagro

Melhor goleiro – Fernando Galhardo – Oriagro

Categoria: 30 + Livre

Campeão: Arcam Coamo

Vice: Agropecuária Ipê

Melhor jogador – Bruno arcam

Melhor goleiro – Murilo arcam

