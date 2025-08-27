XXX Torneio de Futebol Suíço e Costelão Beneficente reuniu cerca de 4 mil pessoas
A XXX edição Torneio de Futebol Suíço e Costelão Beneficente, promovida pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão (AEACM), foi considerada um sucesso, no último domingo.
O evento filantrópico movimentou cerca de 4 mil pessoas. Nesta edição serão beneficiadas a Fazenda da Esperança, Lar Dona Jacira, Lar Dom Bosco e Lar Miriã. Nos próximos dias a AEACM fará a prestação de contas com a entrega dos cheques para as entidades.
Além do suculento costelão, o torneio envolveu várias equipes em três categorias: livre para pessoas de 30 anos acima; master: 40 anos acima e veterano: 50 anos acima.
A premiação foi em troféu e medalha para primeiro e segundo colocados. Também teve troféu de melhor goleiro e melhor jogador de linha em todas as categorias.
CONFIRA OS VENCEDORES
Categoria + 50
Campeão: Hotel São Paulo/Mourão ambiental
Vice: Arcam
Melhor jogador: Elói – hotel São paulo
Melhor goleiro: Valmir ferreira- hotel São Paulo
____________________
Categoria 40 +
Campeão: Oriagro/associação Aníbal Khury
Vice: Izamar
Melhor jogador – Si Veríssimo – Oriagro
Melhor goleiro – Fernando Galhardo – Oriagro
_____________________
Categoria: 30 + Livre
Campeão: Arcam Coamo
Vice: Agropecuária Ipê
Melhor jogador – Bruno arcam
Melhor goleiro – Murilo arcam