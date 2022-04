Campanha preventiva do câncer do colo de útero e de mama nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta quarta-feira (13), mais uma campanha preventiva do Câncer do Colo do Útero e mama. O atendimento será das 16h30 às 20h30, nas Unidades de Saúde Urupês, Centro Social Urbano (Avenida Afonso Botelho), Cidade Nova, Damferi, Lar Paraná (Vila Cândida), Pio XII, Cohapar, Alvorada, Fortunato Perdoncini, Paulista, Tropical, Modelo, Avelino Piacentini e Vila Guarujá.

Para o exame do câncer do colo de útero a mulher não deve estar no período menstrual, nem ter relações sexuais dois dias antes. Outra orientação é não usar duchas ou cremes vaginais. Os documentos exigidos são CPF e cartão SUS.

Nas campanhas de preventivo são realizados exames de citologia oncótica em mulheres entre 25 e 64 anos que têm ou já tiveram atividade sexual. Também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. O resultado fica pronto entre 20 a 30 dias e deve ser procurado nas UBS.