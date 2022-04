Centro Universitário Integrado e Santa Casa firmam parceria para atendimento de pacientes bariátricos

O Centro Universitário Integrado e o Hospital Santa Casa de Campo Mourão firmaram uma parceria para o atendimento de pacientes bariátricos da rede pública de saúde de Campo Mourão e região da COMCAM. O projeto “Assistência multiprofissional ao paciente bariátrico” tem como coordenadores o professor mestre Roney Alan Nogueira e a professora doutora Ana Carla Biazon.

O atendimento aos pacientes ficará sob responsabilidade de acadêmicos e professores dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia, e será realizado gratuitamente nas clínicas do Centro Universitário Integrado.

Segundo o professor Roney Alan Nogueira, coordenador da área de Saúde I do Integrado, além de beneficiar a população, o projeto também contribuirá para a formação dos acadêmicos. “O principal benefício do projeto é garantir à população assistência de qualidade. Nós assumimos a responsabilidade de oferecer esse atendimento de uma forma humanizada, com muito conhecimento técnico-científico e buscando o melhor para a comunidade. Além disso, essa é uma oportunidade muito rica para nossos estudantes vivenciarem a prática e terem uma formação de qualidade”.

Para a professora doutora Ana Carla Biazon, que coordena a área de Saúde II, o trabalho em equipe permite aprendizado e compartilhamento dos desafios e traz aos estudantes um novo olhar sobre as profissões que eles escolheram. “Quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, além da perda de peso, outro objetivo importante é a melhoria do contexto biopsicossocial do paciente e para conseguirmos atingir esse objetivo precisamos dessa equipe multidisciplinar”.

O médico Wanderlister Duque Tavares, que é cirurgião do aparelho digestivo e idealizador do projeto, explicou que o paciente bariátrico não é um paciente simples. “A cirurgia bariátrica é uma ferramenta no tratamento da obesidade, que é uma doença crônica, multifatorial e de difícil controle. Para o paciente chegar em plenas condições para fazer a cirurgia e ter sucesso no procedimento ele precisa passar por diversas especialidades. Desta forma, esse projeto já é um sucesso, porque já começa com uma equipe multidisciplinar”.

Tavares destacou ainda que o objetivo é devolver a qualidade de vida aos pacientes e tornar Campo Mourão um centro de referência em cirurgia bariátrica. “Nós queremos devolver a saúde e a qualidade de vida a esses pacientes, que muitas vezes estão com o psicológico muito abalado, alguns sofrem bullying desde a adolescência. Com esse projeto a gente vai conseguir devolver a vida a essas pessoas e dar uma nova chance a elas. Além disso, estamos em um local estratégico, porque nós temos cirurgia bariátrica em Maringá e Umuarama e a região da COMCAM não tem nenhum hospital de referência e nós podemos ser essa referência”.

A diretora de Gestão Acadêmica, Luciana Pontes, destacou a importância do projeto para a comunidade. “Esse projeto reflete o compromisso do Centro Universitário Integrado de promover aperfeiçoamento pessoal e profissional contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Sem dúvidas, essa iniciativa irá beneficiar muito a comunidade e os nossos acadêmicos”.