Campanha preventiva do câncer do colo de útero e de mama na quarta

Entre as várias ações para marcar o Dia da Mulher em Campo Mourão está a campanha preventiva do Câncer do Colo do Útero e mama na próxima quarta-feira, dia 9 de março. Todas as unidades de Saúde (exceto do distrito de Piquirivaí), vão atender das 16h30 às 20h30.

Para o exame do câncer do colo de útero a mulher não deve estar no período menstrual, nem ter relações sexuais dois dias antes. Outra orientação é não usar duchas ou cremes vaginais. Os documentos exigidos são CPF e cartão SUS.

Segundo a gerente de Atenção Básica, Suelen Lima, nas campanhas de preventivo são realizados exames de citologia oncótica em mulheres entre 25 e 64 anos que têm ou já tiveram atividade sexual. Também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. O resultado fica pronto entre 20 a 30 dias e deve ser procurado nas UBS.