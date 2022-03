Blitz vai dar flores para mulheres no trânsito nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, em parceria com a empresa Pare Azul, vai participar das ações em homenagem ao Dia da Mulher, nesta terça-feira (8). Uma blitz será realizada na área central, das 9h30 às 11 horas, onde serão distribuídas flores às mulheres.

“O objetivo é parabenizar as mulheres pelo seu dia, bem como pela sua atenção no trânsito, pois os dados mostram que elas são mais atentas ao dirigir e tem um índice muito menor de acidentes, se comparado aos homens”, ressalta o secretário da SEIMOB, Luiz Antonio Sminka.

Ele ressalta que apesar de todas as conquistas das mulheres, ainda há preconceito em relação a elas enquanto condutoras de veículos. O número de mulheres habilitadas aumenta a cada ano em todas as categorias. “Hoje elas não se limitam apenas no tráfego das cidades, mas também como trabalhadoras nas estradas”, observa Sminka.