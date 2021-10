Campanha Preventiva do Câncer de Mama e do Colo do Útero na quarta

Na próxima quarta-feira, dia 6 de outubro, 14 Unidades de Saúde estarão abertas para mais uma Campanha Preventiva do Câncer do Colo do Útero e de Mama. O atendimento será das 16h30 às 20h30. Não haverá atendimento nas UBS da Vila Guarujá e distrito de Piquirivaí.

A campanha faz parte das ações do “Outubro Rosa”, em que é priorizado o atendimento preventivo ao público feminino. No dia 9 de outubro serão realizados também testes rápidos na barraca que será instalada no calçadão da área central, onde também haverá orientações diversas.

Na campanha de preventivo desta quarta-feira são realizados exames de citologia oncótica em mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual. Também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. “O diagnóstico da doença em sua fase inicial tem um tratamento menos agressivo e com maior possibilidade de cura”, explica a coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima.

Para fazer o exame do câncer do colo de útero a mulher não deve estar no período menstrual, nem ter relações sexuais dois dias antes. Outra orientação é não usar duchas ou cremes vaginais. O resultado fica pronto entre 20 a 30 dias e deve ser procurado nas UBS. Os documentos exigidos são CPF e cartão SUS.