Campanha Outubro Rosa promove ações voltadas à saúde da mulher em Campo Mourão

A Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura de Campo Mourão realiza no mês de outubro algumas ações voltadas à prevenção do câncer de mama e do colo do útero, como parte da campanha Outubro Rosa. A campanha é voltada a conscientização sobre os cuidados com a saúde da mulher.

No dia 18 de outubro, das 8 às 17 horas, será realizada mais uma ação especial de coleta de exames preventivos (Papanicolau) em todas as unidades de saúde do município. O objetivo é ampliar o acesso das mulheres aos exames de rastreamento e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Além disso, a campanha contará com atendimentos e palestras educativas dentro de algumas empresas locais, levando informação e cuidados diretamente ao ambiente de trabalho. Já estão confirmadas ações nas empresas Colacril, Granja Faria, VRI Indústria Eletrônica, Panificadora Fiorella e atendimento no Bairro Tropical (as datas e horários serão definidos diretamente com as empresas).

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990. Em Campo Mourão, a campanha é uma oportunidade de reforçar o compromisso com a saúde feminina e incentivar a prevenção. “A campanha é mais um reforço, porque o trabalho da Secretaria de Saúde é permanente”, enfatiza a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.