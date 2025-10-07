Campo Mourão dá início à programação de aniversário com a abertura da 9ª edição do Empreende Week

Campo Mourão deu início, nesta segunda-feira (6), à programação comemorativa pelos seus 78 anos de emancipação político-administrativa. A abertura das festividades aconteceu com o início da 9ª edição do Empreende Week, evento que já se consolidou como um dos maiores encontros de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo do Paraná.

A cerimônia de abertura foi realizada no Mourão Garden e contou com a presença do prefeito Douglas Fabrício, do Secretário Executivo do SEPARTEC, José Maurino Oliveira Martins, de secretários municipais, representantes das instituições parceiras e lideranças.

Em sua fala, o prefeito Douglas Fabrício destacou a importância do Empreende Week e das parcerias para o desenvolvimento local. “Este evento, particularmente para mim, simboliza a realização de sonhos, de trazer para cá ideias que deram certo em todos os aspectos. É a união deste grupo de pessoas, representando diversas entidades, que faz acontecer, que faz com que Campo Mourão venha crescendo, venha avançando no desenvolvimento nos últimos anos, sempre utilizando da inovação, da ciência, para ajudar a melhorar a vida das pessoas, para fazer com que as gerações futuras colham o resultado desse trabalho”, ressaltou.

O destaque da noite foi a palestra do empreendedor Rafael Wisch, CEO da Greenn, que trouxe ao palco do EW um pouco da sua história de superação, coragem e sucesso.

A programação do Empreende Week segue nesta terça, quarta e quinta-feira, com atividades nos períodos da manhã, tarde e noite.

As comemorações continuam ao longo dos próximos dias. Na sexta-feira (10), data do aniversário de Campo Mourão, o destaque será o show gratuito da dupla Clayton e Romário, que sobe ao palco da Praça São José, às 21h, prometendo animar o público com os sucessos que vêm marcando a nova geração da música sertaneja.

No sábado (11), o esporte entra em campo com um momento histórico: depois de 19 anos, Campo Mourão volta a receber uma equipe da capital em uma partida oficial de futebol. O Nacional de Campo Mourão enfrenta o Athletico Paranaense pela Taça Paraná, às 15h30, no Estádio José Carlos Galbier.

Já no domingo (12), o foco será nas crianças e nas famílias mourãoenses. O Festival da Criança será no Parque da Pedreira, no Jardim Modelo, a partir das 14h, com diversas atividades esportivas e culturais.

No feriado municipal, segunda-feira (13), o Teatro Municipal recebe a Banda de Música do 8º Distrito Naval da Marinha, em um espetáculo gratuito que promete encantar o público a partir das 20h.

Ainda no dia 13, começa um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural da cidade, o Festival de Teatro de Campo Mourão (FETACAM), que chega à sua 22ª edição e segue até o dia 26 de outubro, reunindo artistas de várias partes do país em uma extensa programação de espetáculos, oficinas e mostras teatrais.