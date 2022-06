Campanha “Junho Violeta” faz alerta para a doença ocular Ceratocone

O hábito de coçar ou esfregar os olhos pode levar ao Ceratocone ou mesmo agravá-lo. Essa alteração dos olhos pode provocar miopia e astigmatismo em graus elevados e de rápida progressão, às vezes podendo levar à cegueira.

A característica desta doença é o dano da córnea, por quebra das fibras de colágeno, dando a ela um aspecto de cone, e com isso o borramento visual.

O ceratocone é a distrofia mais comum da córnea e afeta uma em cada duas mil pessoas, segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A doença costuma surgir entre os 13 e os 18 anos e tende a se estabilizar aos 35.

No Brasil, estima-se que a doença afete cerca de 150 mil pessoas. Geralmente atinge os dois olhos de maneira assimétrica, afetando mais um olho do que o outro.

A iniciativa do “Junho Violeta” foi criada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), com o intuito de orientar a população sobre a doença, os avanços, diagnóstico e a importância do seu acompanhamento e tratamento.

A ideia é alertar a população sobre o risco de coçar excessivamente os olhos, principalmente entre as crianças, um dos principais comportamentos de risco para o desenvolvimento do quadro. E, também, alertar que a coceira nos olhos tem tratamento, por isso a importância das consultas ao oftalmologista de forma regular.