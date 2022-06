Empreendedoras de Campo Mourão receberão prêmio em Foz do Iguaçu

As empresárias mourãoenses Ruth Deitos (Restaurante “A Varanda”) e Ivana Mesquita Andrade (Posto Macuco e Café BR Mania, além de administradora do Posto e Transportadora Andrade) recebem o Troféu “Empreendedora Destaque do Paraná” no próximo dia 18, em Foz do Iguaçu. Uma caravana está sendo organizada em Campo Mourão para acompanhar as homenageadas na cerimônia, que vai acontecer no centro de eventos do Raphain Palace Hotel.

O prêmio será outorgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac e a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná (Cmeg). Ruth Deitos e Ivana Andrade foram indicadas pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) para receber a honraria. No evento, o troféu de reconhecimento será concedido às indicadas pelas cerca de 20 unidades do Cmeg espalhadas pelo Paraná.

Ruth Deitos é a Empreendedora Destaque 2019/2020 e Ivana Mesquita Andrade a Empreendedora Destaque 2020/21. Em razão das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, a outorga da honraria pela Fecomércio/Cmeg Paraná não foi realizada nos últimos dois anos. Tradicionalmente, a cerimônia tem a participação de destacadas lideranças do setor produtivo do Paraná, autoridades de todas as esferas, empresários, etc.

As vagas para participar da caravana que está sendo organizada em Campo Mourão são limitadas e os interessados podem obter mais informações junto a Rute Tur (44 99949 0410 ou 99714 9670). Ester de Abreu Piacentini é a presidente da Cmeg/Campo Mourão. A saída da caravana será no dia 17 e a programação inclui também passeios.

Poucas empreendedoras de Campo Mourão já foram contempladas com o prêmio: 2009 – Lídia Aparecida Cordeiro Fernandes; 2010 – Leila Maria Tonello da Luz; 2011- Margarete Grassi; 2012 – Iracema Tavares Daleffe; 2013 – Joana da Silva de Souza; 2014 – Micalina Lachowski Silveira – “Nina”; 2015 – Ivone França; 2016 – Lilian Achôa Claudino; 2019 – Edilaine Maria de Castro. A Cmeg/Campo Mourão tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam).

Entre os quesitos estabelecidos pela Fecomércio/Cmeg PR para a outorga do prêmio estão: história pessoal e profissional de determinação e superação, estar atuando há pelo menos dois anos na atividade (de maneira formal ou informal), ter conquistado a credibilidade de seus clientes e fornecedores, formando uma marca própria; preocupação com a qualidade de seus produtos e serviços, bem como com o comprimento de prazos e com a qualidade no atendimento a fornecedores e clientes; ser reconhecida pela comunidade.