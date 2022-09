Campanha de vacinação contra poliomielite e multivacinação até dia 30

A Campanha Nacional de Vacinação contra a paralisia infantil (poliomielite) para crianças de 1 a 4 anos e de multivacinação para adolescentes menores de 15 anos vai até dia 30 de setembro. Em Campo Mourão o percentual de cobertura atingiu 70 por cento (a meta é 95 por cento).

Várias estratégias foram adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para que todos tenham oportunidade de receber os imunizantes. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 em todas as Unidades Básicas de Saúde. A sala de vacina do CSU funciona das 7h30 às 19 horas. Nas Unidades de Saúde Urupês, Cohapar e Alvorada o atendimento é das 7h30 às 17 horas.

O Brasil é considerado país livre da poliomielite desde 1994, mas, com a baixa adesão vacinal, médicos alertam para os riscos de volta da doença. “A vacina é gratuita e é o único medicamento que existe para evitar que essa doença volte”, observa a gerente da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Suelen Lima, ao advertir sobre a responsabilidade dos pais.

A campanha coincide com a imunização contra a Covid-19. Por isso o Ministério reforça que as vacinas contra Covid podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais, na população a partir de 3 anos de idade.