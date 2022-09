Xadrez feminino de Campo Mourão ficou em 4º lugar na final dos Jojup´s

A equipe feminina de xadrez de Campo Mourão obteve a 4ª colocação na classificação geral da fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojup´s), disputada em Toledo no fim de semana. O município esteve representado na modalidade com 10 enxadristas (6 no masculino e 4 no feminino) com idades entre 11 e 18 anos.

“Podemos considerar o resultado muito bom, pois nossa equipe era a mais jovem da competição e ficamos à frente de equipes fortes, como Curitiba”, disse a técnica Janaine Gusmão Tonette. O 1º lugar foi conquistado pela cidade de Piraí do Sul.

As equipes mourãoenses foram representadas por: Masculino (Alessandro da Silva Junior; Davi Peres de Lara; Felipe Peres de Lara; Fernando de Abreu de Souza; Willian de Oliveira Meira e Matheus Borges Regolin). No feminino as competidoras foram Isis Eduarda dos Santos; Laura Ribeiro dos Santos; Maria Luisa Regolin e Rafaela Castanha.