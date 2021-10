Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes nesta quarta

As Unidades Básicas de Saúde vão estender o atendimento nesta quarta-feira (20), das 16h30 às 20h30, para a Campanha Nacional de Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. Apena a UBS do Jardim Copacabana está fechada para reformas.

A campanha prossegue até dia 29 de outubro e o público alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos. Segundo a coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima, é mais uma oportunidade para atualização de vários tipos de vacinas do calendário nacional.

Ela lembra que com a nova recomendação do Ministério da Saúde, não há mais necessidade de intervalo para quem tomou a vacina contra Covid-19. “Por isso pedimos aos pais que levem os filhos nas unidades”, conclama, ao lembrar que deve ser apresentada a carteirinha de vacinação.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece atualmente 18 vacinas para crianças e adolescentes. A Secretaria Municipal de Saúde lembra que continuam em vigor os protocolos de segurança contra Covid-19, como distanciamento social, uso de máscara e higienização com álcool em gel.