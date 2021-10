Paranaprevidência e BB prorrogam prazo para validação de contas de aposentados e pensionistas

A Paranaprevidência e o Banco do Brasil decidiram prorrogar o prazo de validação das contas dos aposentados e pensionistas até a próxima segunda-feira (25). A decisão foi tomada porque cerca de 10 mil beneficiários não fizeram a validação no prazo estipulado anteriormente.

O diretor-presidente da Paranaprevidência, Felipe Vidigal, explica que a validação não só é importante para regularizar a conta de crédito dos proventos dos aposentados e pensionistas, mas também porque a confirmação dos dados do correntista está sendo utilizada como recadastramento.

“Esta atualização é o recadastramento simplificado, válido como prova de vida para os anos de 2020 e 2021, quando este procedimento ficou prejudicado por conta da pandemia”, explica.

De acordo com ele, os beneficiários que não estiverem com os dados atualizados correm o risco de ter bloqueados os depósitos de seus proventos no final do ano. “A prova de vida é a segurança que nós temos a respeito dos dados dos nossos beneficiários. Se não houver a validação das contas e consequentemente atualização cadastral os beneficiários podem ter problemas no crédito de seus benefícios”, completa.

Vidigal afirma ainda que no momento da validação das contas os aposentados e pensionistas poderão tomar todas as decisões bancárias que se fizerem necessárias para o recebimento de seus proventos.

Além do atendimento presencial em qualquer agência do Banco do Brasil, os beneficiários podem validar suas contas por meio do aplicativo do BB e no posto de atendimento da Paranaprevidência, em Curitiba. O posto de atendimento localizado no Shopping Estação teve suas atividades encerradas no último dia 15.

Os beneficiários podem tirar dúvidas diretamente nas centrais de atendimento do Banco do Brasil pelos números 4003.5289 (capitais e regiões metropolitanas), pelo 0800.729.5289 (demais regiões) ou no Call Center da Paranaprevidência pelo 0800.643.0037.