Campanha de multivacinação no Paraná começa nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realiza a partir de segunda-feira (6), até 31 de outubro, a Campanha Estadual de Multivacinação, voltada para a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos, para a intensificação da imunização contra sarampo e febre amarela em pessoas com até 59 anos e, também, a resgatar a vacinação contra o HPV em adolescentes de 15 a 19 anos. O Dia D de mobilização será 18 de outubro (sábado) em todos os municípios do Paraná.

Atualmente, o Estado apresenta coberturas vacinais para BCG de 102,21%, maior que a média brasileira, de 93,86%. Também tem cobertura vacinal de 75,50% para febre amarela, contra 72,92% no país. A Hepatite A é de 84,96% no Paraná e de 77,92% no Brasil. A tríplice viral para sarampo, caxumba e rubéola (1ª dose) tem cobertura de 93,03% no Estado e de 91,31% no país.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforça que a vacinação é gratuita e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). “É importante fazer esse esforço para ampliar a cobertura vacinal. Queremos que o Paraná se mantenha como exemplo de imunização para o Brasil. É fundamental que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes com a caderneta de vacinação para avaliação das doses necessárias”.

A iniciativa segue orientação do Ministério da Saúde e busca elevar as coberturas vacinais, ampliar o acesso da população à vacinação e reduzir o risco de reintrodução ou disseminação de doenças como o sarampo.

A campanha contará com aporte extra de vacinas para todas as Regionais de Saúde e municípios, garantindo o atendimento de todo o público-alvo. Estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização incluindo: hepatite B, meningocócicas C e ACWY, tríplice viral (SCR), varicela, hepatite A, febre amarela, rotavírus, HPV, influenza e Covid-19.

PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias) para atualização da caderneta vacinal; indivíduos até 59 anos (59 anos, 11 meses e 29 dias) que não tenham registro de vacina contra sarampo e/ou febre amarela; adolescentes de 15 a 19 anos (19 anos, 11 meses e 29 dias) não vacinados contra o HPV.

RISCOS E ALERTAS

A intensificação da vacinação é fundamental para enfrentar risco de reintrodução do sarampo, já que Paraguai e Argentina registram casos ativos da doença e outros estados brasileiros identificaram casos importados. Em relação à febre amarela, a chegada da sazonalidade primavera-verão aumenta a circulação do vírus, com risco maior nas áreas de corredor ecológico. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também reforçam a imunização.

Confira o esquema de vacinação:

Sarampo

12 meses a 29 anos: duas doses (intervalo de 30 dias)

30 a 59 anos: uma dose

Trabalhadores da saúde não vacinados: duas doses, independente da idade

Febre amarela

Dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos

Pessoas de 5 a 59 anos: uma dose (caso não vacinadas)

A partir de 60 anos: uma dose mediante avaliação médica, em áreas de risco

HPV

9 a 14 e 15 a 19 anos.

Agência Estadual de Notícias