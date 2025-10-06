Nova Cantu realiza a 5ª Caminhada Internacional na Natureza

O município de Nova Cantu promoveu nesse domingo (5) a 5ª edição da caminhada – Circuito Entre Rios, dentro do projeto Caminhadas na Natureza Paraná.

O percurso de 12 quilômetros levou os participantes por belas paisagens da agricultura familiar, passando por matas, lagos, rios e corredeiras. O evento reuniu cerca de 350 caminhantes, vindos de 12 municípios, com destaque para os grupos Mexa-se e Musas Focadas, de Nova Cantu, e o grupo de Luiziana, que compareceram em peso.

Mais do que uma simples atividade física, as caminhadas na natureza têm como objetivo aproximar o meio urbano e o rural, incentivando a participação de pessoas de todas as idades.

É uma oportunidade para praticar exercícios ao ar livre, apreciar as belezas naturais e conhecer produtos e sabores da agricultura familiar.

A ocasião contou com a presença de autoridades locais, destacando o apoio do poder público. Estiveram presentes secretários municipais, vereadores, a vice-prefeita Elsa Rodrigues de Oliveira e o prefeito Airton Agnolin, que interagiu pessoalmente com os caminhantes, dando as boas-vindas aos participantes.

A recepção, o café da manhã e o almoço foram realizados na Comunidade São Jorge, no Assentamento Santo Rei. Caminhantes de todas as idades percorreram o trajeto com segurança e, ao final, puderam desfrutar de um momento de confraternização com música e boa comida.

A organização do evento foi em parceria, Sistema Seagri/IDR-Paraná e Prefeitura com suas secretarias que garantiram toda a infraestrutura e suporte necessários, incluindo serviço de ambulância e a mobilização de servidores municipais.

A comunidade São Jorge, foi responsável por todo preparo da alimentação e teve um papel fundamental na elaboração do trajeto e na logística antes e durante a caminhada.