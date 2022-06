Campanha de conscientização do diabetes terá tenda na Praça São José nesta quinta

Em alusão ao dia Nacional do Diabetes (26 de junho), a Secretaria Municipal de Saúde terá uma tenda na praça São José, nesta quinta-feira (30), das 8 às 11 horas, para testes rápidos e orientações sobre a doença. A Campanha de Conscientização também é realizada nas Unidades Básicas de Saúde durante esta semana, com orientações e solicitação de exames.

“O paciente que apresentar alguma queixa dos sintomas característicos de diabetes, realizará os exames necessários para diagnóstico ou descarte dessa doença. Se este paciente for diagnosticado com diabetes, iniciaremos o tratamento e acompanhamento do mesmo com a equipe de saúde”, esclarece a gerente da Atenção Básica, Suelen Lima.

O diabetes, ou Diabetes Mellitus, é uma doença crônica, autoimune, caracterizada pela deficiência da produção de insulina pelo organismo. O problema envolve o metabolismo da glicose no sangue, podendo ser apresentado de várias maneiras.

Em Campo Mourão 5.619 pessoas estão diagnosticadas de diabetes e em acompanhamento. “É necessário o diagnóstico e tratamento para evitar as complicações da doença”, enfatiza Suelen.