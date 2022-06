Mercado de trabalho teve atualização com saldo positivo em Campo Mourão

O CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão e a SEIDEC – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico divulgaram nesta quarta-feira (29/06), o boletim de atualização do mercado de trabalho em Campo Mourão. Os dados que são do Ministério da Economia por meio Caged, tendo como referência o mês demaiode 2022. Campo Mourão ficou em 9° lugar na geração de empregos no Paraná e,em 1° lugar, entre as cidades do estadocom até 100 mil habitantes.

Neste mês,foi registrado no município o saldo de 257 novos postos de trabalho. O saldo é resultante de 1.136 admissões e 879 desligamentos. Em comparação ao mesmo período em 2021, verifica-se um crescimento de 243%nosaldode empregos. Com esses dados, é possível observar a retomada econômica do município depois de um longo período de pandemia de Covid-19. O gráfico abaixo, demonstra a evolução do mercado de trabalho entremaio de 2021 amaio de 2022.

Vale ressaltar que, o crescimento no saldo de empregos em maio de 2022, foi puxado principalmente pelo setor de comércio,que gerou 105 novos postos de trabalho, seguido da indústria (83 novos postos de trabalho), serviços (56 novos postos de trabalho), construção (11 novos postos de trabalho, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

Em maio de 2022, a atividade que mais gerou empregos em Campo Mourão foi o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios com 30 novos postos de trabalho. Para a Dra. em Economia, ProfessoraJackelline Favro, o destaque na geração de empregos nesta atividade ocorre em virtude do aumento de vagas de empregos temporários para atender a demanda do comércio para o Dia das Mães,que é considerada a segunda data mais movimenta do comércio, ficando atrás apenas do Natal.

Ainda de acordo com os dados do Caged, de janeiro a maio de 2022o município apresentou um saldo acumulado de 773 novos postos de trabalho, sendo o setor de serviço o que apresentou o maior saldo de empregos, 435 no total, seguido da indústria (133 novos postos de trabalho), comércio (125 novos postos de trabalho), construção (55 novos postos de trabalho) e agropecuária (25 novos postos de trabalho), conforme gráfico abaixo.

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceria com Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A Equipe é compostapela secretária executiva do CODECAM, aEconomista Prof. Dra. Jackelline Favro, com suporte da estagiária Layany Ferreira (acadêmica de Ciências Contábeis – UNESPAR) e do Administrador Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso,Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município de Campo Mourão.