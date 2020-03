Caminhada ecológica recolheu 328 sacos de lixo

Um total de 110 pessoas, entre servidores do município e voluntários da comunidade, participaram da caminhada ecológica realizada na manhã de sábado (29) em vários bairros de Campo Mourão. Foram recolhidos 328 sacos de lixo, dispensados irregularmente em espaços públicos e terrenos baldios.

Essa foi uma das ações desencadeadas pela Secretaria Municipal de Saúde no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A caminhada abrangeu os bairros Vila Cândida, Modelo, Novo Horizonte, Cohapar, Tropical I, Montes Claros, Aeroporto, Santa Cruz e Cidade Nova.

Associações de moradores também ajudaram no trabalho, assim como a Unimed e Centro da Juventude. Escolas municipais e estaduais estão realizando ações de conscientização e recolhimento de lixo com alunos no entorno dos estabelecimentos.

O município de Campo Mourão está com 115 casos positivos de dengue confirmados e altos índices de infestação em vários bairros. “Pelo quadro que temos já estamos entrando em epidemia”, alerta o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra, ao informar que foi iniciado nesta segunda-feira (02) novo levantamento de índice de infestação, o Lira.