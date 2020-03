Casa da Música fará teste seletivo para quatro bolsas-auxílio

A Fundação Cultural fará teste seletivo para concessão de quatro bolsas-auxílio para integrantes de grupos de estudos da Casa da Música. Os interessados poderão se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 6 de março, na Casa da Música (Rua Das Seringueiras, nº 1055 – Jardim Araucária) ou pelo e-mail [email protected].

Conforme o edital, publicado no órgão oficial do município, as bolsas-auxílio (para nível intermediário), serão de R$ 339,00 cada. Os inscritos deverão ter acima de 14 anos, estar cursando teoria musical, no mínimo o 3º ano de qualquer instrumento musical, ter disponibilidade de horário para ensaios (manhã e tarde) e para apresentações no período da noite e cumprir a carga horária de três horas semanais.

Os candidatos serão avaliados por uma banca no próximo dia 9 de março, às 9 horas na Casa da Música. Os candidatos deverão atingir no mínimo uma média final de 7,0 pontos para serem selecionados e as vagas serão preenchidas conforme a classificação dos candidatos.

Junto com a ficha de inscrição os candidatos devem entregar cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de residência; currículo que justifique a solicitação da bolsa comprovante de estar matriculado em ensino regular em caso de menor de idade.