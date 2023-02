Caminhada ecológica de combate a dengue será realizada neste sábado

Uma caminhada ecológica na manhã deste sábado (11) será mais uma das ações desencadeadas pela Secretaria Municipal de Saúde no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue. O objetivo é recolher materiais que acumulam água dispensados irregularmente nos espaços públicos nos jardins Alvorada, Tropical I e Indianápolis.

Representantes da comunidade também podem ajudar no trabalho. No Indianápolis o ponto de partida será no CMEI Vera Karam; no Alvorada, no Mercado Cavalcante e no Tropical 1 no Mercado Oliveira. Nesses bairros foram constatados os maiores índices de infestação do mosquito.

“É preciso que a população se envolva para que a situação não saia do controle. Todo mundo já sabe o que fazer para evitar a procriação do mosquito”, observa a coordenadora de campo, Marinalva da Luz, ao lembrar que apenas o trabalho diário dos agentes de endemias não é suficiente. O orientação é que os moradores providenciem a limpeza de quintais e que descarte de resíduos é responsabilidade do proprietário do imóvel.