Campo Mourão recebe neste final de semana a primeira etapa da Copa União de Kart 2023

O final de semana será de grande movimentação no Kartódromo Municipal Horário Amaral em Campo Mourão. É a abertura da temporada 2023 da Copa União de Kart, competição que reúne pilotos de diversas cidades do Paraná.

São esperados pilotos de Maringá, Paranavaí, Londrina, Arapongas, Rolândia, Cambé, Ubiratã, além da anfitriã Campo Mourão entre outros. A competição será disputada em oito etapas durante todo o ano em cinco categorias: Sênior 2 tempos, Graduados 2 tempos, F4 Sênior, F4 Graduados e F4 Challenge.

“A expectativa é muito grande. Vamos receber dezenas de pilotos de diversas cidades iniciando a temporada da Copa União. Estamos confiantes de que será um grande espetáculo para os participantes e também para o público “, informou o presidente da Associação dos Amigos do Kart de Campo Mourão, Raoni de Assis.

De acordo com a programação, no sábado (11) acontecem os treinos livres durante todo o dia. Já no domingo (12), a partir das 10h15 começa a tomada de tempo que define o grid de largada das categorias. Em seguida, a partir das 11h15 começam as baterias.

As corridas serão transmitidas ao vivo pela página do Facebook do Kartódromo de Campo Mourão. A entrada no Kartódromo é gratuita para o público.