Caminhada ecológica contra a Dengue recolhe 135 sacos de lixo

A Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão, realizou no último sábado (13) uma caminhada ecológica de combate à Dengue. Na ocasião, os agentes de endemias percorreram os jardins Bandeirantes, Indianápolis e Aeroporto, localidades que apresentam o maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti na cidade.

Ao todo, durante a ação foram recolhidos 135 sacos de lixo de 100 litros. Os resíduos foram retirados de espaços públicos e terrenos baldios.

O departamento de Vigilância em Saúde ressalta a importância da colaboração da população no combate ao mosquito transmissor da Dengue. “Os índices são alarmantes e é necessário que a população contribua mantendo quintais e jardins limpos. É preciso jogar o lixo no local correto, pois a maioria dos focos estão nas casas, em latas, garrafas e plásticos”, explica a coordenadora do trabalho de campo, Marinalva Ferreira da Luz.

O último Levantamento do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), divulgado na sexta-feira (12), apontou que dos 1.866 imóveis verificados, 117 apresentavam focos do mosquito, sendo a maior parte em lixo encontrado nas residências.