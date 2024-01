Mulher fica ferida em colisão entre caminhonete e caminhão

Uma violenta colisão envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão-baú, deixou a condutora da S10 com ferimentos generalizados e os dois veículos bastante danificados.

O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, 17, na avenida Juscelino Kubitschek, esquina com a rua Miguel Giani, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão. Segundo as informações da Polícia Militar, a caminhonete seguia pela avenida, sentido ao Centro da cidade, quando ao chegar no cruzamento com a rua Miguel Giani, a condutora foi surpreendida pelo caminhão.

O motorista do caminhão, morador em Maringá, transitava pela rua, e não teria percebido uma placa indicando a preferencial. Ao tentar atravessar a via acabou atingindo a lateral da caminhonete.

Com o impacto, os airbags chegaram a ser acionados, evitando que a motorista sofresse lesões mais graves. A caminhonete chegou a subir a calçada e quase bateu no muro de uma casa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento à vítima e a encaminhou ao hospital Pronto Socorro. O motorista do caminhão fazia entregas na cidade, acompanhado de um filho, mas eles não se feriram.