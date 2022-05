Cai índice de infestação de dengue em C. Mourão, mas risco continua alto

O Levantamento de Indice Rápido (LIRA) que verifica a infestação do mosquito Aedes aegypti realizou pela Secretaria de Saúde na semana passada constatou queda no índice de infestação em relação ao estudo anterior. O índice geral é de 4,5 por cento, considerado alto risco de contaminação. O preconizado pelo Ministério da Saúde é abaixo de um por cento.

Das 43 localidades analisadas, em 19 o índice ultrapassou 4 por cento, o que é considerado alto risco. Os índices mais altos foram constatados no Jardim Ipê (15,91%), Modelo (12,50%) e Indianápolis (12,20%). Em 12 localidades o LIRA constatou índice zero de infestação.

Segundo a coordenadora do trabalho de campo, Marinalva Ferreira da Luz, a maioria dos focos foi encontrada no lixo reciclável nos quintais das residências. O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas em laboratório e serve de base para o trabalho de combate ao mosquito. O município está em epidemia de dengue, com mais de 500 casos.

“Embora tenha caído a infestação, os números continuam altos e mesmo com as caminhadas e trabalho diário os focos de dengue são encontrados. O combate a dengue depende de todos porque o poder público sozinho não dá conta”, ressalta a coordenadora, ao acrescentar a importância de eliminar recipientes com água parada, que são os criadouros para o mosquito.