Pedágio Educativo em Luiziana alerta para combate ao “Abuso e Exploração Sexual Infantil”

Luiziana está reforçando a Campanha Contra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com mobilização e atividades durante toda a semana.

Nesta segunda-feira (16) está acontecendo um Pedágio Educativo, com panfletagem próximo a Praça Tiradentes, o objetivo é orientar e chamar a atenção da comunidade.

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Infantil. A campanha é realizada pelas equipes que integram a Secretaria Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA), Centro de Referência da Assistência Social, do CRAS, do Conselho Tutelar, comunidade escolar e envolve toda a equipe que forma a Rede de Proteção Socioassistencial.

A intenção é destacar a data para mobilizar e convocar toda a sociedade a participar dessa luta de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.