Boletim semanal da dengue registra mais 27 casos no Estado

De acordo com o 7º Informe Epidemiológico da dengue, os novos casos confirmados foram registrados em Rolândia (5), Foz do Iguaçu (4), Londrina (3), Medianeira (3), Ibiporã (2), Cambé (2), Paiçandu (1), Maringá (1), Mandaguaçu (1), Marilena (1), Umuarama (1), Tapira (1), Cascavel (1) e Ampére (1).

Há, ainda, 1.722 casos em investigação e 216 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 4.087 para 4.797. O Estado não confirmou nenhum óbito neste período.

“Em meio ao trabalho de enfrentamento à pandemia da Covid-19, também mantemos ações para conter doenças como a dengue. Precisamos que a população continue com os cuidados, eliminando os criadouros do mosquito. Mesmo com poucos casos, não podemos deixar de nos preocupar com essa doença que já vitimou muitas pessoas”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Confira o Informe completo.