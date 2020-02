Blitz social em Roncador foca no combate ao Aedes aegypti

Foi realizado em Roncador no início desta semana, uma blitz social, visando o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue que tem deixado o estado em alerta com mais de 26 mil casos confirmados.

Segundo a secretaria municipal de saúde, no município de Roncador são 27 casos confirmados até o momento, mesmo não sendo um número tão expressivo se comparado a outros municípios da região, a busca pela conscientização e mobilização da população está sendo tomada para o combate ao agente.

A dengue pode levar a óbito, sendo que os sintomas mais comuns são: febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, perda de apetite, náuseas e vômitos, tonturas, extremo cansaço, manchas e erupções avermelhadas na pele, moleza e dor no corpo, dores nos ossos e articulações.

As principais ações que podem ser tomadas no combate ao mosquito consistem na eliminação dos criadouros como eliminar a água parada, manter a caixa de água sempre fechada e limpa, trocar a água dos bebedouros dos animais de estimação, manter o quintal sempre limpo, lembrando que o mosquito também é responsável pela transmissão de Zika vírus e chikungunya.

O Instituto de Desenvolvimento Rural Iapar/Emater contou com a parceria das agentes de combate as endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Cooperativa de Crédito Sicredi e Polícia Militar na realização da blitz, contando também com a conscientização e ação da população no combate ao mosquito.