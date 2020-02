Jovem morre soterrado em moega de cooperativa

Renato Henrique da Silva Noronha, 27 anos, morreu soterrado por grãos de soja em uma moega onde trabalhava para uma cooperativa agrícola, em Boa Esperança. O acidente ocorreu por volta das 22 horas dessa quinta-feira, 21.

Ele estava acompanhado de um cunhado no momento do acidente, que conseguiu se salvar. O corpo foi retirado depois de 15 minutos e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campo Mourão. As circunstâncias do acidente serão apuradas.