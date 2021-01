Balanço da Saúde mostra que Estado chega à marca de 113 mil pessoas vacinadas

O Paraná vacinou, até esta quinta-feira (28), 113.829 pessoas contra a Covid-19. Os dados de vacinação dos 399 municípios foram atualizados às 9h pela Secretaria de Estado da Saúde e representam 52% das 219.271 doses de imunizantes enviadas às 22 Regionais de Saúde do Estado. Estão sendo imunizados, neste primeiro momento, os profissionais de saúde, funcionários e internos das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), indígenas e pessoas com deficiência severa.

Das doses já disponibilizadas aos municípios, 132.771 são da CoronaVac/Instituto Butantan – metade do primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde – e 86.500 são da vacina desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. O Paraná também recebeu um terceiro lote com 39.600 doses da CoronaVac, que ainda serão distribuídas às regionais para completar a vacinação dos primeiros grupos prioritários.

De acordo com o levantamento da secretaria, reunido junto às regionais e seus respectivos municípios, foram vacinados até o momento 98.400 trabalhadores da saúde, 8.859 residentes das ILPIs e pessoas com deficiência e 6.570 indígenas. Foram aplicadas 13.856 a mais que o divulgado na quarta-feira (27).

Nos próximos dias, esse levantamento será disponibilizado no sistema integrado do Ministério da Saúde, que ainda está indisponível, dentro do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). O DataSUS, sistema macro no qual está o SI-PNI, desenvolveu um módulo especial para receber os dados de todos os estados e que contempla informações como registro de vacinados, público-alvo, origem e lote de vacinas.

REGIONAIS

A 2a Regional de Saúde (Curitiba e Região Metropolitana), que concentra o maior número de pessoas contempladas nesta fase, foi também a que mais vacinou até o momento, com 19.751 doses aplicadas, 29% das que recebeu. Destas, 16.224 foram em profissionais da saúde, 3.408 em pessoas com deficiência e em ILPI e 119 em indígenas.

Na sequência, vem a 15a Regional (Maringá), com 10.054 doses (62,7%), sendo 9.553 em trabalhadores da saúde e 501 em pessoas com deficiência e das instituições de longa permanência. Em seguida, a regional que mais vacinou em números absolutos foi a 17a Regional (Londrina), com 9.896 no total (43,2%), com 8.118 funcionários da saúde, 972 indígenas e 806 pessoas com deficiência e das ILPIs.

Proporcionalmente, as regionais que mais vacinaram foram a 21a (Telêmaco Borba), com 85,3% das doses aplicadas, e 11a (Campo Mourão), com 85% do total. Na 21a Regional, foram aplicadas 2.355 das 2.706 doses enviadas, das quais 1.940 em trabalhadores da saúde, 334 em indígenas e 81 em idosos e pessoas com deficiência institucionalizados. Já a 11a Regional aplicou 4.940 das 5.810 vacinas que recebeu, divididas em 4.646 profissionais da saúde e 294 pessoas com deficiência e residentes de ILPIs.

Confira o balanço de aplicação por Regional de Saúde

1ª RS – Paranaguá – 1.509 (38% das 3.970 doses recebidas)

2ª RS – Metropolitana – 19.751 (29% das 67.901 doses)

3ª RS – Ponta Grossa – 5.797 (57,4% das 10.090 doses)

4ª RS – Irati – 1.979 (81,1% das 2.440 doses)

5ª RS – Guarapuava – 6.480 (75% das 8.530 doses)

6ª RS – União da Vitória – 2.100 (83% das 2.530 doses)

7ª RS – Pato Branco – 4.438 (67,9% das 6.530 doses)

8ª RS – Francisco Beltrão – 3.525 (67,1% das 5.250 doses)

9ª RS – Foz do Iguaçu – 3.557 (41,5% das 8.570 doses)

10ª RS – Cascavel – 9.186 (64,5% das 14.240 doses)

11ª RS – Campo Mourão – 4.940 (85% das 5.810 doses)

12ª RS – Umuarama – 1.920 (37,2% das 5.160 doses)

13ª RS – Cianorte – 1.802 (78,6% das 2.290 doses)

14ª RS – Paranavaí – 3.593 (69,5% das 5.170 doses)

15ª RS – Maringá – 10.054 (62,7% das 16.030 doses)

16ª RS – Apucarana – 4.856 (72,4% das 6.700 doses)

17ª RS – Londrina – 9.896 (43,4% das 22.880 doses)

18ª RS – Cornélio Procópio – 3.908 (75,3% das 5.190 doses)

19ª RS – Jacarezinho – 4.484 (80,8% das 5.550 doses)

20ª RS – Toledo – 4.694 (58,6% das 8.000 doses)

21ª RS – Telêmaco Borba – 2.355 (85,3% das 2.760 doses)

22ª RS – Ivaiporã – 3.005 (81,6% das 3.680 doses)

TOTAL – 113.829 vacinados (52% das 219.271 doses).

Agência Estadual de Notícias