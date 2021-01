O desafio das Cidades Inteligentes e o papel do Conselho

Cidades Inteligentes, também denominadas “Smart Cities”, classificam cidades criativas e sustentáveis, que utilizam de tecnologias disponíveis no mercado e sistemas de inovação para integrar seu processo de planejamento urbanístico com a participação dos cidadãos.

De forma simples, e sucinta, as Cidades Inteligentes tornam-se um sistema de pessoas que com sua interação pela cidade, torna-se capaz de catalisar o desenvolvimento econômico, a mobilidade urbana, sustentabilidade, e a qualidade de vida de seus habitantes.

Esses modelos de sistemas integrados já são encontrados ao redor de todo o globo, e até mesmo no Brasil, como a cidade de Santos, no Estado de São Paulo e a cidade de Pedra Branca, em Santa Catarina. Com determinado olhar, pode-se ter a perspectiva de que tal título se vê a necessidade de contemplar também, Campo Mourão.

Com olhar holístico, pode-se ainda, enxergar o imenso potencial que nossa cidade possui, e é com este olhar, que o CODECAM, juntamente a todas as suas Câmaras Temáticas e integrantes das mesmas, pretende apontar soluções perspicazes e reais e contribuir com a governança municipal, para que a cidade de Campo Mourão esteja cada vez mais perto de conquistar tal denominação.

Vale ressaltar que, as Smart Cities tornam-se cada vez mais importantes, uma vez que buscam transformar e desenvolver toda a atmosfera da cidade, com melhoras em sua infraestrutura, mobilidade e ecologia, fatores que passam a influenciar diretamente na vida de seus habitantes, tornando-a muito mais saudável e consequentemente, longínqua.

Em 2021, o CODECAM, suas Câmaras, e integrantes buscam formas para que isso seja aplicado da melhor maneira, para tratar então com os devidos órgão municipais responsáveis por políticas ativas para tanto.

Logo, durante todo 2021, o CODECAM estará articulado ao propósito e visão para que Campo Mourão se desenvolva em prol de articulações para que sua transição a “Cidade Inteligente” comece. O Conselho acredita que, com ajustes e incentivos necessários, será possível alçar diferentes patamares para o município futuramente, e por isso, faz-se com grande importância neste passo que pretende acompanhar o município.

Articulações com a Sociedade Civil e a Governança Municipal fazem-se necessárias, assim como com Políticas Públicas adequadas, que vislumbrem desenvolvimento financeiro da cidade, e de seus habitantes, assim como o desenvolvimento na qualidade da educação, saúde, mobilidade, sustentabilidade e habitação, e o presente Conselho

tem papel de pensar na esfera que será atingida, como um todo, por mudanças em sua estrutura.

As Câmaras Temáticas de Urbanismo e Infraestrutura, Industria, Tecnologia e Inovação, Educação e Empreendedorismo, Desenvolvimento Econômico em Saúde, Cultura e Turismo, Captação de Investimentos, Agronegócio e Comércio e Serviços trabalharão integradas, e unidas sobre o mesmo propósito: Com o Olhar no Futuro.

CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão