Araruna chega a 11 mortes pela covid-19

Subiu para 11 as mortes pela covid-19 na cidade de Araruna. A vítima, uma mulher de 81 anos que estava internada no hospital Santa Casa de Campo Mourão, desde o dia 11 de dezembro do ano passado. Ela faleceu na manhã de hoje.

O município registra até o momento 452 casos de coronavírus. Outros 33 moradores estão com suspeita da doença e 114 pessoas monitoradas. A nível regional, a doença já provocou 184 mortes. Em Araruna, a situação é preocupante, pois a cidade é a terceira no ranking de óbitos, atrás apenas de Campo Mourão (67) e Goioerê (14).