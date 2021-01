Integrado divulga resultado do vestibular de Medicina e Odontologia

O Centro Universitário Integrado divulgou, na manhã desta terça-feira (05), o edital com o resultado dos aprovados na 1ª chamada do processo seletivo 2021/1 para os cursos de Medicina e Odontologia. O edital com o resultado do vestibular pode ser acessado através do site: grupointegrado.br.

Para preservar os dados pessoais dos candidatos, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a lista de aprovados divulgará apenas o número de inscrição e classificação dos concorrentes. Caso não tenha o número em mãos, o candidato pode conferir sua classificação no link: inscricao.grupointegrado.br/minha-inscricao

Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula pelo site matricula.grupointegrado.br, até a próxima sexta-feira (08). Caso a matrícula não seja efetivada, as vagas serão destinadas aos candidatos da lista de espera, conforme o edital.

Em caso de dúvida, o candidato pode entrar em contato com a central de atendimento do Integrado pelo telefone 0800 042 0109 ou pelo WhatsApp 35182500.