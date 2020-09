Lojas abrem em horário especial, em C. Mourão, nos 2 próximos sábados

Está confirmada a abertura do comércio lojista de Campo Mourão, em horário especial (das 9 às 17 horas), nos dois próximos sábados (dias 5 e 12). Desde o início da semana passada, o funcionamento do comércio local em horário normal foi liberado pelo governo municipal, atendendo reivindicação da Associação Comercial e Industrial (Acicam), Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do comércio prevê a abertura das lojas em horário dilatado nos dois primeiros sábados de cada mês, com o atendimento aos consumidores até o final da tarde. Em razão das restrições impostas em razão da pandemia de Covid-19, o comércio de Campo Mourão funcionou em horário reduzido durante algum tempo, mas o horário normal foi recentemente retomado e também a abertura em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês.

O horário dilatado de funcionamento do comércio lojista da cidade nos primeiros sábados do mês já é uma tradição em Campo Mourão. Antes, o horário especial era adotado no primeiro sábado após o quinto dia útil do mês. Dado o sucesso da iniciativa e a aprovação por parte dos consumidores, facilmente evidenciada pelo movimento registrado nas empresas, a abertura em horário especial foi ampliada e agora acontece nos dois primeiros sábado de cada mês.

Enquanto os consumidores são beneficiados com a possibilidade de realizar suas compras com mais tempo, as empresas ampliam as vendas e os funcionários comissionados aumentam seus rendimentos. Entre os consumidores são beneficiados sobretudo aqueles que trabalham em horário comercial e que, portanto, têm pouco tempo de ir as compras. O horário especial aos sábados também atrai muitos consumidores da região, em busca de uma maior variedade de produtos, aliando compras e lazer.

CUIDADOS

A Acicam mantém ações no sentido de que as empresas de Campo Mourão adotem todos os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde e especialistas no combate a pandemia de Covid-19. Além da disponibilização de álcool gel ou 70 graus, as empresas devem exigir o uso de máscaras de segurança pelos clientes e funcionários. Também devem evitar a aglomeração de pessoas.