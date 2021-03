Adolescente morre por complicações da covid-19

Uma adolescente de 17 anos, que estava internada no Hospital do Câncer, em Maringá, morreu no domingo (14), por complicações causadas pela covid=19. Ela era moradora de Campo Mourão. Agora o município soma 116 óbitos pela doença.

De acordo com o Boletim divulgado nesta quinta-feira, pela Secretaria de Saúde, mais 50 pessoas testaram positivo para o coronavírus. O total de casos, desde o início da pandemia, é de 6.466, com 5.238 recuperados.

Ainda segundo o boletim, são 1.112 casos ativos e 168 suspeitos. A taxa e ocupação da UTI/Covid está 130% e a Enfermaria, em 105%, com 37 e 29 pacientes internados, respectivamente.