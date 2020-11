Acicam reforça alerta para que empresas mantenham cuidados

Através de suas redes sociais, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) vem veiculando mensagens de alerta as empresas locais para que mantenham todos os cuidados preventivos recomendados pelos órgãos de saúde no combate ao novo coronavirus.

Desde o início da pandemia, em meados de março, a entidade tem atuado no sentido de contribuir para que a doença seja contida e vidas sejam preservadas, com a mobilização das empresas para que as empresas adotem as recomendações e assim empregos e a economia sejam também preservados.

O distanciamento, o uso obrigatório de máscara e a disponibilização de álcool em gel para os consumidores são as medidas preventivas que a Acicam recomenda na campanha que iniciou há alguns dias. “Atenção Empresários. Continuem seguindo todas as medidas de prevenção ao Covid-19 para que nossas atividades continuem em funcionamento”, alerta o material de divulgação da Acicam.

A entidade tem desenvolvido ações de orientação as empresas e a população sobre os cuidados necessários para se evitar a Covid-19 desde o surgimento da pandemia. Chegou até a distribuir kits com máscaras e frasco de álcool gel para seus associados.

“O comércio de Campo Mourão vem seguindo todas as medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde no combate a pandemia de Covid-19”, acentua o material que vem sendo divulgado pela Acicam em suas redes sociais.