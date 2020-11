PM lança Operação Sinergia nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, a Polícia Militar inicia em todo o Paraná, a Operação Sinergia visando aumentar a segurança nas cidades paranaenses. Comandada pelo sub-comandante Geral da PMPR Coronel Hudson Leôncio Teixeira, a operação tem o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo, com ações preventivas e repressivas em todo o estado.

Além da Polícia Militar, a Operação Sinergia também irá contar com a participação conjunta da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Receita Estadual, Guarda Municipal, entre outros órgãos.

O tenente-coronel Júlio César Vieira da Rosa, Comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar (11°BPM) explica que as ações serão realizadas simultaneamente nos municípios paranaenses.

Em Campo Mourão, sede do 11° BPM, todos os policiais que atuam no setor administrativo da Unidade estarão nas ruas para intensificar o patrulhamento ostensivo, realizar abordagens e saturar áreas com maior incidência de crimes.

Ainda de acordo com o comandante, os policiais também irão realizar pontos de bloqueios de trânsito nas vias e áreas de maior circulação de pessoas e veículos. “Essa operação tem como objetivo dar mais presença policial em todos os bairros e coibir a prática de crimes e outras ilicitudes”, reforça o Júlio Cesar.

Ainda conforme o tenente coronel, o trabalho preventivo de combate ao crime é de extrema importância para garantir a tranquilidade e a segurança da população.

“Também contamos com o apoio da comunidade e solicitamos que as denúncias sejam repassadas à corporação pelo telefone 190”, ressalta. A operação terá início às 15h e segue até a noite. Amanhã (27) a operação também será realizada em todo o estado.

Informações: Comunicação Social 11° Batalhão de Polícia Militar