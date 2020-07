Ação Social forma Comitê para acompanhamento de ações relacionadas ao Covid-19

Representantes de seis conselhos e entidades do município participaram na manhã desta quarta-feira (08) de uma reunião na Casa da Cultura. O objetivo é formar um Comitê Intersetorial de Acompanhamento das Ações relacionadas ao Covid-19 no âmbito das políticas de assistência social.

“Esse comitê vai acompanhar tanto as ações quanto os recursos recebidos para ajudar a complementar os planos de contingência da assistência social e planejar o atendimento nos próximos meses”, explicou a secretária municipal de Ação Social, Márcia Calderan. O prefeito Tauillo Tezelli também participou da abertura da reunião e fez uma breve prestação de contas das ações e recursos recebidos pelo município.

A secretária explicou que nesse período de pandemia aumentou o número de denúncias de violência contra idosos e crianças atendidos pela rede de assistência. “O Cadastro Único também teve demanda significativa de pessoas em busca de auxílios”, ressaltou.

Também aumentou em cerca de 300 por cento a distribuição de cestas básicas. “Estamos disponibilizando no portal da transparência para quem quiser acompanhar a aquisição de cestas de cestas, tanto com recursos públicos quanto as doadas”, disse a secretária.

Ela afirmou que não está faltando cestas nos CRAS. “Seguimos uma resolução que exige documentos de quem é beneficiado e também temos que prestar contas desses recursos para vários órgãos de fiscalização”, lembra. Os documentos exigidos são: comprovante de residência 2020; Carteira de Trabalho de todos os adultos; documentos de todos os membros da família (crianças sem RG, certidão de nascimento).

A secretária informou que alguns serviços estão sendo retomados, como é o caso do Centro de Iniciação Profissional, com cadastramento de jovens. Já o Centro da Juventude permanece como central de recebimento de doações.