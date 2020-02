78 casos positivos de dengue em Campo Mourão

Novos números do Comitê Gestor de Combate à Dengue do Município de Campo Mourão apontam 78 casos positivos de dengue na cidade. São 70 casos autóctones, da própria cidade, e 8 importados, de pessoas que vieram infectadas de outras cidades. Além disso, são 112 casos suspeitos de dengue (aguardando resultado) e 15 casos negativos de dengue (todos estes acumulados deste agosto do ano passado).

Foram 23 notificações de imóveis pelos agentes de endemias, 15 bloqueios de casos suspeitos ou positivos, 104 sacos de 100 litros coletados nas ações, 16 pulverizações com bomba costal motorizada, uma ação de caminhada ecológica nas localidades Vila Cândida, Jardim Indianópolis, Modelo, Novo Horizonte, Parigot de Souza, Santa Nilce e Vila Urupês. Nestas foram juntados 148 sacos de lixo com 100 litros e 96 pessoas envolvidas.

Foram atendidas 30 denúncias, com 4.102 visitas realizadas pelos agentes de endemias, com quatro termos de intimação e um ato de infração em imóveis com focos. Vistorias foram realizadas pela Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental.

Confira localidades com expansão de casos positivos, já com surtos localizados:

Pio XII – três casos

Indianópolis – três casos

Vila Cândida – sete casos

Região do Estádio – três casos

Vila Urupês – dois casos

Jardim Constantino – quatro casos

Novo Horizonte – nove casos

Santa Nilce – três casos

Jardim Modelo – três casos

Vila Rural Flor do Campo – cinco casos

Jardim Santa Cruz – três casos

Jardim Izabel – dois casos

Jardim Araucária – três casos

Jardim Capricórnio – quatro casos