Palestra vai orientar Microempreendedores Individuais iniciantes

Capacitar os microempreendedores de primeira viagem é a proposta do programa “Começando MEI”, idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão em parceria com o Sebrae. A palestra, gratuita, será realizada na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a partir das 19h30, na Casa do Empreendedor.

Segundo o diretor da Secretaria de Desenvolvimento, Eduardo Akira Azuma, a abordagem será bastante informal para temas do dia a dia dos empreendedores recém-formalizados. “O programa é inédito em Campo Mourão e a cada dois meses ocorrerão palestras para todos os empreendedores, formalizados ou não, que estejam iniciando seus negócios”, explica Azuma.

Além dele, a consultora do Sebrae, Rosilene Ribeiro Colchon, também vai colaborar nas orientações aos participantes. “Em menos de 2 horas de bate papo, os empreendedores saberão quais e como utilizar todos os serviços disponíveis pela Casa do Empreendedor, como fazer marketing em pequenos negócios tradicionais, como e porque fazer controle financeiros básicos entre outras dicas”, ressalta Azuma.

A Casa do Empreendedor de Campo Mourão completou recentemente três anos de atuação e apenas em 2019 foi responsável pela abertura de 836 novos MEI´s, 9016 atendimentos e liberação de R$ 980.629,00 em financiamentos para os microempreendedores via Fomento Paraná.

SERVIÇO

As inscrições para o “Começando MEI” podem ser feitas pessoalmente na Casa do Empreendedor (Rua São Paulo, 1787) ou pelo telefone (44) 3815-8820 ou 99865-2053.