4ª dose da vacina anti-Covid para 49 anos nesta terça e 48 na quarta-feira

Com mais uma remessa de doses de vacina recebidas do governo do Estado nesta segunda-feira (27), a Secretaria Municipal de Saúde retoma a vacinação contra Covid-19 por faixa etária. Nesta terça-feira (28), serão atendidas as pessoas com 49 anos, que tomaram a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

O atendimento será das 8 às 11 horas, nas UBS Urupês, Copacabana, Cidade Nova, Centro Social Urbano, Damferi, Modelo, Tropical, Avelino Piacentini, Paulista e Cohapar. Na quarta-feira (29), no mesmo horário e mesmos locais, a vacina estará disponível para a faixa etária de 48 anos, que recebeu a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

“Conforme a quantidade de vacina que recebemos, disponibilizamos para atender a população”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele lembra que é necessário apresentar o comprovante de vacinação e documento com foto.