Senac Campo Mourão oferece vários cursos

O Senac Campo Mourão está com vários cursos abertos. Além do curso Técnico em Radiologia, que está com poucas vagas disponíveis, oferece cursos também na área da gastronomia e na área da gestão e comércio prestes a iniciar:

Confira a programação:

CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA – ÚLTIMAS VAGAS

Carga horária: 1600 horas

Dias: Segunda a Sexta-feira

Início: 09/08/2022

Horário: 19h30 às 22h30

COZINHA ÁRABE

Carga horária 15h

04/07/2022 a 18/07/2022

19h30 às 22h30

Segunda e Terça

Conteúdo:

Saladas – Pão Sírio – Coalhada Fresca – Tabule – Quibe – Homus – Babaganuche – Kafta – Mijadra – Pernil De Carneiro – Arroz Sultana – Charuto – Ataif – Frango Árabe – Esfiha Aberta

MARKETING NAS REDES SOCIAIS – GOOGLE ADWORDS E FACEBOOK ADS

Objetivo

O curso apresentará técnicas de marketing digital aplicadas às mídias sociais de maior evidência. Atue no marketing online com ações focadas nas poderosas ferramentas de venda e relacionamento com o cliente.

Carga horária 24h

05/07/2022 a 28/07/2022

19h30 às 22h30

Terça e quinta-feira

