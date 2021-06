25 pacientes com Covid tiveram alta na UPA em uma semana

Em um período de sete dias, 25 pacientes contaminados pela Covid-19 que foram atendidos na UPA por falta de vagas nos hospitais, tiveram alta. “Embora estejamos enfrentando uma situação de colapso e profundamente tristes pelas vidas que não foram possível salvar, também não podemos deixar de mostrar os números positivos que a estratégia que montamos tem apresentado”, salienta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele explica que os pacientes recuperados chegaram com comprometimento pulmonar e tiveram a recuperação completa, com fisioterapia pulmonar, máscaras de alto fluxo ou capacete, além da medicação. “Teve paciente que ficou mais de 30 dias em tratamento e voltou para casa recuperado”, acrescentou.

Pelo número de atendimentos, o secretário analisa que hoje a UPA se tornou o maior hospital dos moradores de Campo Mourão. “Os demais hospitais tem pacientes também da região. Na UPA estamos com cerca de 40 pacientes”, informou o secretário.

Ele destaca o trabalho coletivo de enfrentamento a doença e o empenho dos profissionais que atuam na UPA. “Tivemos momentos de grande tensão diante da falta iminente de oxigênio, mas a equipe sempre muito comprometida viajou à noite e até fim de semana para outras cidades em busca do oxigênio para dar o suporte necessário”, disse ele.

Até o fim da semana o atendimento de triagem e consultas de pacientes com sintomas da Covid-19, hoje realizados na UPA, deve ser transferido para a Praça da Juventude, que fica a pouco mais de 50 metros. O local está recebendo as devidas adequações no intuito de desafogar o movimento na UPA.