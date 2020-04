1ª paciente da Covid-19 em CM se recupera e diz: “A coisa foi feia”

A professora da Unespar, Elaise Maria Ferreira Crepaldi, 63 anos, primeira vítima da Covid-19, em Campo Mourão venceu a doença. Ontem ela deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital onde estava internada em Curitiba e passou para o quarto.

Foram 35 dias na UTI. Após sentir os sintomas do coronavírus, ela foi internada na Santa Casa de Campo Mourão, no dia 19 de março, onde permaneceu na UTI até o dia 12 de abril. A pedido da família ela foi transferida para um hospital em Curitiba, onde a filha médica trabalha.

Ontem Elaise recebeu alta da UTI e continua sendo atendida no quarto, mas já livre das medicações e podendo permanecer ao lado da família. Ontem ela gravou um áudio nas redes sociais para agradecer a todos que torceram por sua recuperação.

“Quero agradecer a todos que oraram e estiveram comigo, num mesmo pensamento em oração para que eu recuperasse a saúde. A coisa não foi fraca, foi feia e por isso é preciso se cuidar mesmo”, disse ela.

Agora Elaise recebe medicamentos apenas para conter dores no corpo e nos próximos dias deverá ter alta. Segundo familiares, ela vai precisar de fisioterapia para a completa recuperação.

A superintendente da Santa Casa, Lucinéia Scheffer disse que toda a equipe do hospital comemorou a recuperou da professora. “Estamos muito felizes com a recuperação total dela, pois foi a nossa primeira paciente, e ela está bem, está viva e com a Família. Vamos comemorar muito ainda. A nossa equipe ficou emocionada ao ouvir o áudio da própria paciente, foi o melhor presente que já ganhamos”, disse ela.