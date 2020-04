Kits de Alimentos são distribuídos para famílias de alunos da Rede Municipal

A Secretaria da Educação do Município de Campo Mourão distribuiu mais de dois mil kits de alimentos para famílias de alunos da Rede Municipal de Ensino, beneficiadas pelo Bolsa Família, nos meses de março e abril, por conta da ausência a de aulas por conta da pandemia do “Coronavírus” No mês de março já foram distribuídas 885, e neste mês de abril foram 1.600. No mês de maio, em meados do dia 20, serão feitas novas distribuições.

Os kits contém produtos como arroz, feijão, canjiquinha, macarrão, biscoito, açúcar, leite, frango, bananas, laranjas, maço de cebolinha e verduras, além de chá mate e margarinas. “É um momento em que as famílias estão precisando deste apoio, as dificuldades estão sendo grandes, e no lugar da merenda escolar, estamos promovendo esta distribuição, como forma de suprir esta necessidade”, explicou Tania Caetano, Secretária da Educação do Município.

AULAS

A secretária também afirma que não há previsão para o início das aulas, por conta desta pandemia. Enquanto isso, as atividades estão sendo e enviadas para os alunos de forma online, por meio do Portal Oficial do Município, grupo de whatsapp dos pais com os professores, emails e para quem não tem acesso à internet, as escolas disponibilizam as impressões para os alunos. “Não podemos precisar quando as aulas voltarão, pois tanto nas escolas como nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), a aglomeração e a aproximação são inevitáveis. Então, ficamos no aguardo para que a situação volte ao normal para que possamos definir a questão deste retorno”, conclui.